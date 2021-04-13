В первом квартале экспорт автомобилей из РК вырос на 17%

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики РК, в первом квартале этого года отечественные производители экспортировали 555.430 автомобилей, что почти на 17% больше в годовом исчислении. Это третий по величине квартальный показатель в экономической истории страны. В стоимостном выражении экспорт увеличился за тот же период на 31,5%, составив 11 млрд 900 млн долларов. Рост экспорта в первом квартале достигнут благодаря показателям января и февраля. В марте экспортировано 203.837 автомобилей, что на 1,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в стоимостном выражении продажи увеличились на 15,3%, составив 4 млрд 400 млн долларов, благодаря росту продаж премиальных моделей. В марте в РК произведено 333.848 автомобилей, что на 9,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На внутреннем рынке продано 171.340 автомобилей, что на 0,9% меньше, чем в прошлом году.