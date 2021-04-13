Общественные организации РК осуждают действия Японии

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Южнокорейские общественные организации потребовали от Японии отозвать своё решение о сбросе в океан загрязнённой воды с аварийной АЭС Фукусима, назвав этот шаг «ядерным терроризмом». 13 апреля Альянс антиядерных и экологических организаций РК принял заявление, в котором выражено возмущение действиями японского правительства, несмотря на возражения соседних стран. «Японское правительство обещает постепенно очищать радиоактивную воду до уровня, безвредного для человеческого организма. Но это не уменьшит общего количества радиоактивных материалов, выбрасываемых в океан», - говорится в заявлении. Ряд гражданских активистов из экологических организаций провели пресс-конференцию перед посольством Японии в Сеуле. Они напомнили о том, что против сброса загрязнённой воды выступают не только соседние страны, но и японские рыбаки. Активисты призвали правительство РК принять решительные меры, включая подачу жалобы в Международный трибунал по морскому праву.