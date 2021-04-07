МВФ предупредил РК о рисках резкого роста госдолга

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РК должна принять меры, чтобы не допустить резкого увеличения госдолга из-за сокращения численности населения и продолжающегося старения общества. Об этом 13 апреля заявил представитель МВФ в РК Андреас Бауэр. По его словам, РК может справиться с увеличением государственного долга, вызванным повышением расходов на борьбу с COVID-19, однако местные власти должны тщательно прорабатывать планы расходов, чтобы предотвратить резкое увеличение задолженностей на фоне быстрого сокращения численности населения. Андреас Бауэр также выразил уверенность в прочности южнокорейской экономики, указав на крепкую промышленность и ресурсы квалифицированной рабочей силы. Одновременно он отметил, что рост медицинских расходов, связанных со старением, не может не беспокоить. Согласно данным финансового мониторинга МВФ от 6 апреля, отношение госдолга РК к ВВП, которое в этом году составляет 53,2%, к 2026 году вырастет до 69,7%. Между тем, МВФ повысил прогноз роста экономики РК на этот год с 3,1% до 3,6%.