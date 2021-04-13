Численность занятого населения в РК выросла впервые за 13 месяцев

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В марте этого года численность занятого населения РК увеличилась более чем на 310 тыс. человек в годовом исчислении, составив 26 млн 923 тыс. человек. Это первое увеличение показателя за последние 13 месяцев. Об этом говорится в докладе Национального статистического управления, представленном 14 апреля. Численность занятого населения уменьшалась с марта прошлого года по февраль этого года из-за последствий COVID-19. Уровень занятости вырос на 0,3% в годовом исчислении, составив 59,8%. Показатель, основанный на критериях ОЭСР, среди населения в возрасте от 15 до 64 лет, также вырос на 0,3% до 65,7%. Число безработных увеличилось на 36 тыс., составив 1 млн 215 тыс. человек. Уровень безработицы вырос на 0,1% до 4,3% трудоспособного населения. В Национальном статистическом управлении пояснили, что ситуация с занятостью улучшилась в связи с ослаблением режима социального дистанцирования с 15 февраля и общим улучшением положения на рынке труда после кризиса в сфере трудоустройства, имевшего место в прошлом году. Отмечено увеличение занятости в сфере здравоохранения и социального обеспечения, а также в госсекторе. Показатель снизился в сфере торговли, индивидуальных услуг, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе. Это связывают с влиянием пандемии COVID-19.