РК на 16 месте по объёму Официальной помощи в целях развития

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В прошлом году размер официальной помощи в целях развития (ОПР) РК снизился по сравнению с предыдущим годом. Согласно представленной 13 апреля статистике Комитета содействия развитию (DAC) по 29 странам-участницам организации на 2020 год, общая сумма помощи в целях развития, которую РК оказала развивающимся странам в прошлом году, составила 2 млрд 250 млн долларов. Это на 8,7% меньше, чем в предыдущем году. По этому показателю страна заняла 16-е место. Снижение отметки эксперты объясняют влиянием COVID-19. Самый большой объем помощи у США. Далее следуют Германия, Великобритания и Япония. Германия оказалась лидером по соотношению объёма оказываемой помощи к ВНД - 0,73%. Созданный в 1961 году Комитет содействия развитию проводит работу по поощрению взаимопомощи с целью создания крепкой системы международного сотрудничества. В 2010 году РК стала 24-м членом данной организации. Общий объем ОПР государств-членов Комитета в прошлом году составил 161,2 миллиарда долларов. РК на втором месте по среднегодовым темпам роста ОПР - 9,7%.