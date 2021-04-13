К 2027 году КНДР может накопить до 240 единиц ядерного оружия

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Северная Корея уже сейчас имеет примерно 116 единиц ядерного оружия, а к 2027 году может увеличить их число до 242. Об этом говорится в совместном аналитическом отчёте Института политических исследований «Асан» и американской некоммерческой организации RAND под названием «Как реагировать на ядерную угрозу Северной Кореи», опубликованном 13 апреля. По оценкам аналитиков, в 2017 году Северная Корея имела от 30 до 60 единиц ядерного оружия. Каждый год она создавала от 12 до 18 единиц ядерного оружия дополнительно, а к 2020 году имела от 67 до 116 единиц. Соответственно, к 2027 году у неё могут быть от 151 до 242 единиц ядерного оружия и десятки межконтинентальных баллистических ракет. Отчёт основан на оценке количества расщепляющегося материала, включая плутоний и высокообогащённый уран, который, как предполагается, произвёл Пхеньян. В отчёте говорится, что РК и США должны максимально повысить эффективность своих усилий против применения ядерного оружия Севером.