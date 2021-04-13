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В мире

Представитель президента США по вопросам климата посетит РК

Write: 2021-04-14 12:47:44Update: 2021-04-14 13:00:56

Представитель президента США по вопросам климата посетит РК

Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри посетит Китай и РК с 14 по 17 апреля. Об этом сообщили 13 апреля в госдепартаменте США, не уточнив подробностей. По данным дипломатических источников в Сеуле, 17 апреля Керри проведёт переговоры с министром иностранных дел РК Чон Ый Ёном. Планируется, что американский представитель обсудит меры реагирования на изменение климата в преддверии Саммита по климату, организованного президентом Джо Байденом, который состоится 22-23 апреля, а также 26-й Генеральной ассамблеи сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в конце этого года. Президент США Байден пригласил лидеров 40 стран на саммит по климату, который пройдёт в формате видеоконференции. Среди участников - президент РК Мун Чжэ Ин. Правительство РК развивает сотрудничество с США, считая, что меры реагирования на изменение климата являются ключевой повесткой политики президента Байдена и областью с большим потенциалом для сотрудничества США и РК. 
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