Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

Экспорт в сфере ИКТ растёт 10 месяцев подряд

Write: 2021-04-14 12:49:59Update: 2021-04-14 12:50:44

Экспорт в сфере ИКТ растёт 10 месяцев подряд

Photo : YONHAP News

В марте объем южнокорейского экспорта в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) вырос на 8,9% в годовом исчислении, составив 17,4 млрд долларов. Рост сохраняется в течение 10 месяцев с июня прошлого года. Об этом 14 апреля сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий РК. Нынешний показатель второй по величине для марта. Импорт в сфере ИКТ вырос на 15,7% до 10,9 млрд долларов. Профицит торгового баланса составил 6,5 млрд долларов. Объём экспорта в первом квартале увеличился на 13,6%, став вторым по величине для данного периода. Отмечается рост поставок за рубеж полупроводников (7,9%), дисплеев (2,9%) и мобильных телефонов (8,7%).  Экспорт малых и средних компаний вырос на 13,9% в годовом исчислении, составив 4,3 млрд долларов. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >