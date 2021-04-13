Экспорт в сфере ИКТ растёт 10 месяцев подряд

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В марте объем южнокорейского экспорта в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) вырос на 8,9% в годовом исчислении, составив 17,4 млрд долларов. Рост сохраняется в течение 10 месяцев с июня прошлого года. Об этом 14 апреля сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий РК. Нынешний показатель второй по величине для марта. Импорт в сфере ИКТ вырос на 15,7% до 10,9 млрд долларов. Профицит торгового баланса составил 6,5 млрд долларов. Объём экспорта в первом квартале увеличился на 13,6%, став вторым по величине для данного периода. Отмечается рост поставок за рубеж полупроводников (7,9%), дисплеев (2,9%) и мобильных телефонов (8,7%). Экспорт малых и средних компаний вырос на 13,9% в годовом исчислении, составив 4,3 млрд долларов.