В РК самый низкий в мире уровень рождаемости

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Суммарный коэффициент рождаемости в РК составил 1,1 пункта. По данному показателю страна находится на последнем - 198 месте в мире. Об этом сообщается в докладе фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), представленном 14 апреля. Согласно докладу, РК в нынешнем году заняла 28-е место по численности населения с показателем - 51 млн 300 тыс. человек. В период с 2015 по 2020 год среднегодовой прирост населения в стране составил 0,2%, что значительно ниже среднего показателя по миру (1,1%). Доля возрастной группы до 14 лет составляет 12,3%. При этом средний мировой показатель - 25,3%. Между тем, в РК на людей в возрасте старше 65 лет приходится 16,6% населения. Среднемировой показатель составляет 9,6%. Наиболее высокая доля пожилого населения в Японии (28,7%), Италии (23,6%) и Португалии (23,1%).