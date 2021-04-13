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Политика

Главы МИД РК и Сингапура обсудили региональные вопросы

Write: 2021-04-14 15:37:40Update: 2021-04-14 15:57:12

Главы МИД РК и Сингапура обсудили региональные вопросы

Photo : YONHAP News

13 апреля министры иностранных дел РК и Сингапура Чон Ый Ён и Вивиан Балакришнан обсудили по телефону вопросы двухсторонних отношений и региональные темы. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, они выразили глубокое беспокойство по поводу нынешней политической обстановки в Мьянме, где в ходе беспорядков погибли сотни мирных жителей. Чон Ый Ён познакомил своего сингапурского коллегу с усилиями южнокорейского правительства по достижению денуклеаризации и установлению устойчивого мира на Корейском полуострове. В свою очередь, Вивиан Балакришнан выразил надежду на возобновление межкорейского диалога и мирное урегулирование вопросов на Корейском полуострове. Министры указали на озабоченность по поводу решения Токио сбросить в океан радиоактивную воду с аварийной АЭС Фукусима. 
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