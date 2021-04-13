США: КНДР может возобновить ядерные испытания в этом году

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КНДР может возобновить в этом году испытания ядерного оружия и ракет большой дальности. Об этом говорится в опубликованном 13 апреля ежегодном докладе аппарата директора Национальной разведки США (ODNI) об оценке различных угроз в адрес США в мире. «Пхеньян активно разрабатывает технологии межконтинентальных баллистических ракет, биологического и химического оружия. СК может возобновить ракетные или ядерные испытания, чтобы заставить Вашингтон вести диалог на условиях СК», - говорится в отчёте. В документе также отмечается, что северокорейский лидер Ким Чон Ын может предпринять ряд агрессивных и потенциально дестабилизирующих действий, чтобы изменить региональную среду безопасности и вбить клин между США и их союзниками. Указывается, что СК представляет собой нарастающую угрозу для РК, Японии и США, продолжая наращивать и свои обычные вооружения.