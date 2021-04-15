В первом квартале экспорт достиг рекордной отметки

Photo : YONHAP News

В первом квартале этого года объём южнокорейского экспорта достиг рекордной отметки, составив 146,5 млрд долларов, что на 12,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили 15 апреля в Таможенном управлении РК. Предыдущий рекорд за первый квартал года был зафиксирован в 2018 году - 145 млрд 100 млн долларов. По оценке Таможенного управления, темпы восстановления экспорта довольно высоки. Если на восстановление после мирового финансового кризиса 2008 года потребовалось 23 месяца, то на этот раз экспорт вернулся к своему прежнему уровню примерно за шесть месяцев. Рост поставок южнокорейской продукции за рубеж обусловлен повышенным спросом на полупроводники, мобильные устройства и компьютерную периферию, а также увеличением экспорта автомобилей и фармацевтических препаратов. В первом квартале отмечен рост экспорта в Китай на 25%, в США на 20,1%, в страны ЕС на 34,9%. Импорт вырос на 18,8%, составив 49 млрд 700 млн долларов, в результате чего профицит торгового баланса составил 4 млрд 100 млн долларов.