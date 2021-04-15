В РК два дня подряд около 700 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 14 апреля в стране зарегистрированы 698 новых случаев COVID-19. Таким образом, два дня подряд в стране фиксируются порядка семисот заражённых. За последнюю неделю среднесуточный рост числа заражённых впервые с середины января этого года превысил 600 человек, а в 28,2% случаев групповых заражений не удаётся выявить источник инфекции. В этой связи органы здравоохранения не исключают возможности ужесточения карантинных требований, предупреждая о наступлении четвёртой волны пандемии. Общее число заболевших с начала пандемии составило 112.117. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 6 человек, общее число умерших – 1.788 человек. С момента начала вакцинации против COVID-19 привиты 1.285.909 человек. Две дозы вакцины получили 60.569 человек. По состоянию на утро 13 апреля, зарегистрированы 11.927 случаев осложнений после вакцинации, в том числе, 98,4% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 51 вакцинированный умер, но в большинстве случаев причинно-следственная связь с действием вакцин не установлена.