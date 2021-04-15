МАГАТЭ может направить экспертную группу в Японию

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассматривает возможность отправки международной группы экспертов в Японию в связи с озабоченностью ряда стран решением Токио сбросить в океан загрязнённую воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщил генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси в эксклюзивном интервью телеканалу NHK 14 апреля. Он добавил, что накануне состоялась видеоконференция с участием министра экономики, торговли и индустрии Японии Хироси Кадзиямы, в ходе которой японская сторона сделала официальный запрос о содействии. В официальном заявлении, опубликованном ранее 13 апреля, Гросси заявил о готовности МАГАТЭ предоставить необходимую техническую поддержку для осуществления мониторинга и проверки безопасности в решении Японией проблемы загрязнённой воды. Он пояснил, что контролируемые сбросы воды в море используются действующими АЭС во всём мире в соответствии с принятыми стандартами безопасности и защиты экологии. По его словам, «решение правительства Японии вполне осуществимо технически и соответствует мировой практике».