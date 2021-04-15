Gracenote: РК может выиграть 9 золотых медалей на Олимпиаде в Токио

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РК выиграет 9 золотых медалей и займёт 10-е место в общем зачёте на предстоящих Олимпийских играх в Токио. Такой прогноз дала 14 апреля, за 100 дней до открытия Игр, американская компания по обработке статистических данных Gracenote. Для южнокорейской сборной прогнозируются также 10 серебряных и 6 бронзовых медалей. При этом разбивка по видам спорта не предлагается. В феврале прошлого года, до того, как Олимпийские игры в Токио были отложены из-за пандемии COVID-19, Gracenote прогнозировала для южнокорейской олимпийской сборной 9 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей. Заявленная цель Национального олимпийского комитета (НОК) РК - завоевать как минимум 7 золотых медалей, чего, по его мнению, будет достаточно, чтобы обеспечить пятый раз подряд попадание в первую десятку на летних Олимпийских играх. НОК рассчитывает, что по две золотые медали будет завоёвано на соревнованиях по стрельбе из лука и тхэквондо, по одной - в женском гольфе, фехтовании и стрельбе. Gracenote предсказал, что финальную таблицу возглавят США, второе место займёт Китай, а третье – Россия.