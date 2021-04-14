Нацразведка США: Пхеньян может возобновить ядерные и ракетные испытания

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Северная Корея может возобновить ядерные и ракетные испытания, «стремясь вбить клин между США и их союзниками». Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, выступая 14 апреля в сенатском комитете по разведке. Данное заявление прозвучало на следующий день после того, как Национальная разведка США опубликовала ежегодный доклад о глобальных угрозах. В нём говорится, что лидер Северной Кореи Ким Чон Ын может отдать приказ о возобновлении ядерных испытаний и испытаний межконтинентальных баллистических ракет, «чтобы попытаться заставить США иметь с ним дело на условиях Пхеньяна». Северная Корея соблюдает мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности с ноября 2017 года, но в 2019 году она заявила, что больше не чувствует себя связанной такими ограничениями. В марте этого года Север провёл испытания баллистических ракет малой дальности. Аврил Хейнс включила Северную Корею в группу стран, которые угрожают США наряду с глобальными террористическими организациями. В неё входят также Китай, Россия и Иран. Она отметила, что угрозы, исходящие от Китая, являются «беспрецедентным приоритетом» для американской разведки.