General Motors и LG Energy Solutions построят второй завод в США

Photo : YONHAP News

16 апреля американская компания General Motors (GM) официально объявит о планах строительства второго завода по производству аккумуляторов в США совместно с LG Energy Solutions. Как сообщило агентство Reuters, завод будет построен в городе Спринг-Хилл, штат Теннесси. Общая стоимость проекта – 2 млрд 300 млн долларов, что аналогично стоимости первого завода по производству аккумуляторов GM и LG Energy Solutions, строительство которого в настоящее время ведётся в штате Огайо. Второй завод будет производить аккумуляторы для кроссоверов Cadillac LYRIQ, которые будут выпускаться на заводе GM близ Спринг-Хилла со следующего года. О сроках начала работы второго завода пока не сообщается. Компания GM поставила цель к 2035 году полностью прекратить продажу двигателей внутреннего сгорания, планируя в течение последующих пяти лет инвестировать порядка 27 млрд долларов в разработку электромобилей и беспилотных транспортных средств.