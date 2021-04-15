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Экономика

Мун Чжэ Ин: Экономика РК зависит от полупроводников

Write: 2021-04-15 16:25:36Update: 2021-04-15 16:27:25

Мун Чжэ Ин: Экономика РК зависит от полупроводников

Photo : Getty Images Bank

Правительство РК окажет решительную и разнообразную поддержку полупроводниковому сектору, который является стратегической отраслью,  определяющей судьбу национальной экономики. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 15 апреля на расширенном заседании министров экономического блока с участием руководителей восьми крупных компаний в сфере электроники, в том числе, Samsung Electronics, SK hynix и Hyundai Motor. Глава государства отметил, что мировая экономика переживает «колоссальную трансформацию», призвав правительство и деловые круги объединиться в одну команду, чтобы выдержать «жёсткую волну изменений и воспользоваться новыми возможностями». Заявление Мун Чжэ Ина прозвучало через несколько дней после того, как президент США Джо Байден объявил о плане агрессивных инвестиций в производство полупроводников во время виртуальной встречи с группой представителей промышленных кругов, включая руководство Samsung Electronics. 
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