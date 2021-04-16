В РК три дня подряд около 700 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 15 апреля в стране зарегистрированы 673 новых случая COVID-19. Таким образом, три дня подряд в стране фиксируются около семисот заражённых. Органы здравоохранения отмечают рост числа групповых инфекций в общественных местах с наступлением тёплой погоды. При этом в 28,2% случаев групповых заражений не удаётся выявить источник инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии составило 112.789. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, общее число умерших – 1.790 человек. С момента начала вакцинации против COVID-19 привиты 1.379.653 человека. Две дозы вакцины получили 60.571 человек. По состоянию на утро 13 апреля, зарегистрированы 12.013 случаев осложнений после вакцинации, в том числе, 98,4% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 52 вакцинированных умерли, но в большинстве случаев причинно-следственная связь с действием вакцин не установлена.