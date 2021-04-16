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В мире

Переговоры глав МИД РК, США и Японии отложены

Write: 2021-04-16 10:52:03Update: 2021-04-16 10:53:31

Переговоры глав МИД РК, США и Японии отложены

Photo : YONHAP News

РК, США и Япония отложили переговоры между главами своих внешнеполитических ведомств. Об этом сообщило 15 апреля японское агентство Киодо цусин со ссылкой на несколько дипломатических источников. Переговоры планировалось провести в конце апреля в США, после того, как Вашингтон завершит выработку своей политики в отношении Северной Кореи. Эксперты полагают, что переговоры отложены из-за того, что выработка политики затягивается. Ещё одной причиной может быть ухудшение отношений между Сеулом и Токио. Южнокорейская сторона решительно возражает против решения Японии сбросить в море загрязнённую воду с АЭС Фукусима. Кроме того, на следующей неделе должно быть вынесено решение суда по иску, поданному корейскими жертвами сексуального рабства периода Второй мировой войны против правительства Японии. В сложившейся ситуации министрам будет трудно продемонстрировать единство взглядов,- сообщает Киодо цусин. 
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