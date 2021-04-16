Запрет на отправку листовок в КНДР вызывает озабоченность в США

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Комиссия правам человека Палаты представителей Конгресса США выразила озабоченность по поводу принятого в РК закона, который запрещает отправку через межкорейскую границу на Север пропагандистских листовок. Об этом заявил 15 апреля сопредседатель комиссии Джеймс Макговерн. Он выразил надежду на то, что Национальное собрание РК внесёт поправки в закон. Ещё один сопредседатель комиссии Кристофер Смит заявил, что закон блокирует предоставление северокорейцам информации о религии и культуре. Коснувшись обвинений в том, что слушания являются вмешательством во внутренние дела другой страны, Смит сказал, что Конгресс обязан высказаться, когда имеют место нарушения гражданских прав. Член комиссии Ян Ким напомнил, что воздушные шары, которые раньше летели через границу, предоставляли северокорейцам хотя бы минимальную информацию о внешнем мире. Он выразил озабоченность по поводу того, что теперь такой информации нет.