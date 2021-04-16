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Экономика

«Зелёная книга»: Экономика РК идёт по пути восстановления

Write: 2021-04-16 11:37:51Update: 2021-04-16 11:41:33

«Зелёная книга»: Экономика РК идёт по пути восстановления

Photo : Getty Images Bank

Отечественная экономика идёт по пути восстановления, поскольку экспорт остаётся устойчивым, а спад потребительской активности постепенно замедляется. На этом фоне впервые за долгое время отмечен рост числа рабочих мест. Об этом говорится в «Зелёной книге» - ежемесячном отчёте министерства планирования и финансов РК, опубликованном 16 апреля.  В документе подчёркивается, что экспорт, на долю которого приходится половина экономического роста страны, вырос в марте на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря стабильным поставкам полупроводников и автомобилей. В феврале темпы роста промышленного производства оказались самыми быстрыми за последние восемь месяцев. При этом инфляция оказалась в марте самой высокой за 14 месяцев из-за повышения цен на сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты. Начало вакцинации против COVID-19 вселило надежды на восстановление мировой экономики, но волатильность на мировых финансовых рынках усилилась из-за опасений по поводу новой волны пандемии и растущих инфляционных рисков,- отмечается в «Зелёной книге».
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