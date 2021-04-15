Новым премьер-министром РК назначен Ким Бу Гём

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16 апреля президент РК Мун Чжэ Ин произвёл частичные перестановки в правительстве. Бывший депутат Национального собрания четырёх созывов, министр административного управления и безопасности с 2017 по 2019 год Ким Бу Гём назначен на должность премьер-министра. В случае утверждения Национальным собранием он заменит на посту главу правительства Чон Сэ Гюна, который подал в отставку, чтобы принять участие в президентских выборах 2022 года. Ким Бу Гём родился в 1958 году в городе Санчжу провинции Кёнсан-Пукто. До его официального вступления в должность обязанности премьер-министра будет исполнять вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги. Одновременно назначены пять новых министров. Министром сухопутных территорий и транспорта назначен Но Хён Ук, бывший начальник управления координации политики правительства при секретариате премьер-министра. Министром промышленности, торговли и энергетики назначен Мун Сын Ук, занимавший должность второго заместителя начальника управления координации политики правительства при секретариате премьер-министра. На должность министра труда и занятости назначен бывший член Совета по экономическим, социальным и трудовым вопросам Ан Гён Док. Председатель Национального совета по науке и технологиями (NSTC) Им Хе Сук назначена на пост министра науки и информационно-коммуникационных технологий. Министром морского и рыбного хозяйства стал Пак Чжун Ён, занимавший должность заместителя главы ведомства. В администрации президента отметили, что новые должности получили специалисты, лично участвовавшие в выработке и реализации государственной политики. Было подчёркнуто, что цель нынешней перестановки заключается в стремлении активизировать работу по решению приоритетных задач правительства.