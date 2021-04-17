Лидеры США и Япония подтвердили курс на денуклеаризацию КНДР

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США и Япония подтверждают свою приверженность полной денуклеаризации Северной Кореи и призывают Пхеньян соблюдать свои обязательства по резолюциям Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам американо-японского саммита, который состоялся 16 апреля в Белом доме. Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга договорились также «усилить противодействие северокорейским угрозам, связанным с ядерной и ракетной программами, включая риск распространения ядерного оружия». Участники саммита заявили также о важности тесного сотрудничества с Сеулом в деле денуклеаризации Корейского полуострова. «Трёхстороннее сотрудничество, включающее РК, никогда не было важно так, как сегодня»,- отмечается в совместном заявлении. Выступая позднее на вебинаре, организованном Вашингтонским центром стратегических и международных исследований, премьер-министр Японии заявил, что готов к встрече с лидером Северной Кореи, чтобы решить вопрос о похищенных японских гражданах.