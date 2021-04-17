Национальное собрание РК заслушивает глав правительственных учреждений

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С 19 по 21 апреля Национальное собрание РК заслушивает отчёты глав правительственных учреждений. После отставки Чон Сэ Гюна с поста премьер-министра в слушаниях в качестве исполняющего обязанности главы правительства принимает участие вице-премьер Хон Нам Ги. 19 апреля проходят слушания по вопросам внутренней и внешней политики, безопасности и воссоединения. На 20 апреля запланированы слушания по вопросам экономики, а на 21 апреля - по вопросам образования, культуры и социальной сферы. В центре внимания парламентариев будут такие вопросы как политика в области недвижимости, карантинные меры, вакцинация против COVID-19, восстановление экономики после пандемии, судебная реформа, контроль за сбросом загрязнённой воды с японской АЭС Фукусима, северокорейская политика новой американской администрации.