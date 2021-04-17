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Политика

Национальное собрание РК заслушивает глав правительственных учреждений

Write: 2021-04-19 10:18:50Update: 2021-04-19 10:23:15

Национальное собрание РК заслушивает глав правительственных учреждений

Photo : YONHAP News

С 19 по 21 апреля Национальное собрание РК заслушивает отчёты глав правительственных учреждений. После отставки Чон Сэ Гюна с поста премьер-министра в слушаниях в качестве исполняющего обязанности главы правительства принимает участие вице-премьер Хон Нам Ги. 19 апреля проходят слушания по вопросам внутренней и внешней политики, безопасности и воссоединения. На 20 апреля запланированы слушания по вопросам экономики, а на 21 апреля - по вопросам образования, культуры и социальной сферы. В центре внимания парламентариев будут такие вопросы как политика в области недвижимости, карантинные меры, вакцинация против COVID-19, восстановление экономики после пандемии, судебная реформа, контроль за сбросом загрязнённой воды с японской АЭС Фукусима, северокорейская политика новой американской администрации. 
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