Бывший генпрокурор вновь на первом месте в рейтинге кандидатов в президенты РК

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Бывший генеральный прокурор Юн Сок Ёль вновь занял первое место в рейтинге потенциальных кандидатов в президенты РК. В его поддержку высказались 51,1% участников опроса, проведённого 16 апреля агентством Realmeter по заказу YTN среди 1.011 взрослых жителей страны. В поддержку губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна высказались 32,3% респондентов. Юн Сок Ёль набрал 51,6% голосов респондентов в гипотетической двухсторонней гонке с бывшим председателем Демократической партии Тобуро Ли Нак Ёном, набравшим 30,1% голосов. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%. Между тем, по данным другого опроса, проведённого агентством Realmeter среди 2.517 человек старше 18 лет с 12 по 16 апреля по заказу YTN, политику нынешнего президента страны Мун Чжэ Ина поддерживают 34,7% респондентов. Это на 1,3% выше, чем на предыдущей неделе. Отрицательно относятся к политике главы государства 61,5% опрошенных. Это на 1,4% меньше, чем неделю назад. Оппозиционную партию Сила народа поддерживают 37,1% респондентов. Это на 2,3% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Поддержка правящей Демократической партии Тобуро упала на 0,4%, составив 30,0%. Погрешность при обработке данных составляет ±2,0% при уровне достоверности 95%.