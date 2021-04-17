Валютные депозиты резидентов РК растут два месяца подряд

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По данным Банка Кореи, в конце марта этого года депозиты резидентов в иностранной валюте составили 92 млрд 700 млн долларов, что на 2 млрд 670 млн долларов больше, чем в предыдущем месяце. Валютные депозиты растут два месяца подряд, поскольку экспортёры увеличили долларовые запасы на фоне стабильных зарубежных продаж. К резидентам относятся граждане страны, иностранцы, проживающие в РК более шести месяцев, и иностранные компании. Данные не учитывают межбанковские валютные депозиты. Депозиты в долларах увеличились на 2 млрд 430 млн долларов по сравнению с предыдущим месяцем, составив 79 млрд 400 млн долларов, а депозиты в евро выросли за тот же период на 170 млн долларов, составив 5 млрд 520 млн долларов. Корпоративные депозиты выросли на 2 млрд 800 млн долларов до 73 млрд 300 млн долларов, а депозиты физических лиц уменьшились на 160 млн долларов до 19 млрд 300 млн долларов.