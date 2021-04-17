Детям нелегальных мигрантов будет разрешено временное пребывание в РК

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Детям нелегальных мигрантов, родившимся и прожившим в РК более 15 лет, будут выданы документы на временное пребывание. Об этом сообщили 19 апреля в министерство юстиции. Данная программа, которая продлится до февраля 2025 года, распространяется на детей, окончивших начальную школу до 28 февраля 2021 года. Ученикам средних и старших школ будет предоставлена виза D-4, а тем, кто уже окончил школу, получат годовую визу G-1. Участники программы должны посещать школу и соблюдать законы, в противном случае разрешения на проживания могут быть отозваны. Их родителям также будут выданы разрешения на временное проживание. Когда дети станут взрослыми, они и их родители должны будут добровольно покинуть страну. Ограничения объёма и продолжительности действия программы призваны предотвратить злоупотребление ею в качестве способа нелегальной иммиграции.