До конца апреля от COVID-19 должны быть привиты 3 млн человек

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До конца апреля от COVID-19 должны быть привиты не менее 3 млн человек, а до конца июня – 12 млн. человек. Как сообщил министр здравоохранения и социального обеспечения РК Квон Док Чхоль, выступая 20 апреля на заседании центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, такую цель поставило перед органами здравоохранения правительство страны. Она должна быть достигнута, несмотря на трудности с поставками вакцин во всём мире. До конца апреля по всей стране будут работать в общей сложности 264 центра вакцинации, что обеспечит достижение цели. Министр выразил обеспокоенность тем, что на прошлой неделе среднее количество новых случаев инфекции составляло 621 в день - на 42 больше, чем на предыдущей неделе. Это свидетельствует о том, что население страны не всегда соблюдает карантинные требования, в том числе, социальную дистанцию и масочный режим. Кроме того, не все пациенты с симптомами респираторных заболеваний сдают диагностические тесты, что приводит к распространению инфекции. Карантинные требования должны соблюдаться при любых обстоятельствах,- подчеркнул Квон Док Чхоль.