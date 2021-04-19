В РК два дня подряд менее 600 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 19 апреля в стране зарегистрированы 549 новых случаев COVID-19. Количество вновь выявленных инфицированных составляет менее шестисот второй день подряд. Общее число заболевших с начала пандемии составило 115.195. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер один человек, общее число умерших – 1.802 человека. Коэффициент смертности – 1,57%. С момента начала вакцинации 26 февраля привиты 1.639.490 человек, или 3,15% населения. Две дозы вакцины получили 60.586 человек. По состоянию на утро 13 апреля, зарегистрированы 12.395 случаев осложнений после вакцинации, в том числе, 98,4% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 49 вакцинированных умерли, но причинно-следственная связь смертей с действием вакцин не установлена.