РК будет бороться с растущими нетарифными торговыми барьерами

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РК будет сотрудничать с основными торговыми партнёрами, чтобы справиться с растущим числом технологических барьеров на мировом рынке. Об этом сообщили 20 апреля в министерстве промышленности, торговли и энергетики. За период с января по март страны-члены Всемирной торговой организации (ВТО) ввели 1.023 технических барьера в торговле, что на 7% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие барьеры включают стандарты безопасности потребителей, энергетические и экологические требования, которые часто используются в качестве нетарифных ограничений на экспорт. В связи с пандемией COVID-19 экспортёры столкнулись с усилением требований в пищевой и фармацевтической отраслях. При этом Китай, главный торговый партнёр РК, также резко увеличил количество ограничений. 33 ограничения оказали непосредственное влияние на южнокорейский экспорт. РК прилагает усилия к активизации переговоров с торговыми партнёрами о снижении барьеров через ВТО и комитеты по соглашениям о свободной торговле.