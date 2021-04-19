Для внесения изменений в работу минобороны требуется общественный консенсус

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Любые изменения в работе министерства обороны, такие как переход на военную службу по контракту или введение призыва женщин на военную службу, должны приниматься на основе общественного консенсуса и всестороннего анализа. Об этом заявил 20 апреля на брифинге представитель министерства полковник Пу Сын Чхан, комментируя информацию о том, что онлайн-петиция с требованием призыва женщин на военную службу собрала более ста тысяч подписей. Согласно действующему закону, все здоровые южнокорейские мужчины должны проходить обязательную военную службу в течение примерно двух лет. Но женщины освобождены от обязательной службы, им разрешено служить добровольно в качестве офицеров или унтер-офицеров. Комплектование вооружённых сил стало проблемой в южнокорейском обществе в связи с сокращением населения.