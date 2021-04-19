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Спорт

На Олимпиаде в Токио РК может выиграть 9 золотых медалей

Write: 2021-04-20 14:07:21Update: 2021-04-20 14:12:20

На Олимпиаде в Токио РК может выиграть 9 золотых медалей

Photo : YONHAP News

РК может выиграть 9 золотых медалей и занять 13-е место в общем зачёте на предстоящих Олимпийских играх в Токио. По количеству золотых медалей южнокорейская сборная может занять десятое место. Такой прогноз опубликовала 20 апреля американская компания по обработке статистических данных Gracenote. Три золотые медали прогнозируются в стрельбе из лука, по две - в тхэквондо и фехтовании, по одной - в мужском футболе и женском гольфе. Могут быть также завоёваны десять серебряных и шесть бронзовых медалей. Gracenote прогнозирует, что финальную таблицу возглавят США, которые завоюют 43 золотые медали. Второе место займёт Китай, третье – Япония. Национальный олимпийский комитет РК поставил более скромную цель - семь золотых медалей: по две на соревнованиях по стрельбе из лука и тхэквондо, по одной - в женском гольфе, фехтовании и стрельбе.
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