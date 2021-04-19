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В Корее

Объём внутренних авиаперевозок в марте превысил уровень до пандемии

Write: 2021-04-20 15:51:39Update: 2021-04-20 15:53:05

Объём внутренних авиаперевозок в марте превысил уровень до пандемии

Photo : YONHAP News

Объём внутренних авиаперевозок в РК в марте превысил уровень до пандемии, поскольку ограничения на зарубежные поездки побуждают население отдыхать внутри страны. По данным министерства сухопутных территорий и транспорта, опубликованным 20 апреля, в прошлом месяце было выполнено 17.166 внутренних авиарейсов, перевезено 2 млн 600 тыс. пассажиров. Это на 1.124 рейса и 300 тыс. пассажиров больше, чем в марте прошлого года. Бюджетные авиакомпании расширили внутренние перевозки, чтобы компенсировать убытки от международных рейсов, отменённых из-за затянувшейся пандемии COVID-19. С целью привлечения путешественников бюджетные авиакомпании предлагают существенные скидки на билеты. В частности, билет из Сеула на остров Чечжудо на дневные рейсы в будни может стоить 10 тыс. вон (9 долларов). 
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