РК на 42-ом месте в рейтинге свободы прессы

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В этом году РК сохранила 42-ю позицию в рейтинге свободы прессы, составленном международной неправительственной организацией «Репортёры без границ» (RSF). Соответствующий доклад был представлен 20 апреля. Первое место уже 5 лет подряд занимает Норвегия. Далее следуют Финляндия, Швеция, Дания, Коста-Рика, Нидерланды, Ямайка, Новая Зеландия, Португалия и Швейцария. В 2006 году РК поднялась до 31-го места, но затем за десять лет опустилась на 40 позиций до 70-го места в 2016 году. В организации «Репортёры без границ» отметили, что положительные перемены в ситуации наступили после прихода к власти правительства президента Мун Чжэ Ина в 2017 году. Тем не менее, подчёркивается, что система назначения кадров в вещательных компаниях должна быть преобразована таким образом, чтобы гарантировать их независимость. Организация также отметила необходимость отменить наказание за клевету и упразднить чрезвычайно суровые наказания, мотивируемые интересами национальной безопасности. Особенно это касается различных моментов, связанных с КНДР. Между тем, СК заняла 179 место.