CSIS: КНДР может готовиться к испытанию БРПЛ

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На веб-сайте Института стратегических и международных исследований США (CSIS) Beyond Parallel, специализирующемся на КНДР, появилась информация о том, что СК может готовиться к испытанию баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ). Эксперты пришли к такому выводу, проанализировав спутниковые снимки верфи Нампхо, сделанные в апреле. На них видны цилиндрические объекты на барже для испытательного запуска БРПЛ. Возможно, речь идёт о пусковых шахтах для БРПЛ. Однако эксперты отмечают, что это лишь предположение, учитывая недостаточную чёткость снимков. Аналитики считают, что подобную активность КНДР можно рассматривать, как послание, адресованное США, поскольку выработка администрацией Байдена направлений политики по Пхеньяну близится к завершению. 20 апреля в ходе слушаний в Сенате США глава Стратегического командования Чарльз Ричард заявил о необходимости реагирования на растущую угрозу со стороны СК. Стоит отметить, что в отличие от администрации Дональда Трампа, новое правительство США в значительно меньшей степени выражает стремление к активным дипломатическим контактам с СК.