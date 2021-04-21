За первые 20 дней апреля экспорт РК вырос на 45,4%

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В период с 1 по 20 апреля объём южнокорейского экспорта вырос на 45,4% в годовом исчислении, составив 30 млрд 990 млн долларов. Такие данные 12 апреля представлены Корейским таможенным управлением. Нынешний рост во многом связан со спадом, имевшим место в прошом году. Так, в 2020 году в тот же период отечественный экспорт снизился на 26,9% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг COVID-19. Между тем, в первые две декады апреля экспорт нефтепродуктов и автомобильных запчастей увеличился на 81,6%, устройств беспроводной связи – на 68,0%, легковых автомобилей – на 54,9%, полупроводников – на 38,2%. Поставки во Вьетнам выросли на 63,8%, в ЕС на 63%, в США на 39,4%, в Китай на 35,8% и в Японию на 21,3%. Экспорт в страны Ближнего Востока снизился на 3,2%. Импорт в указанный период составил 33 миллиарда долларов, увеличившись на 31,3% по сравнению с прошлым годом.