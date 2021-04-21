Значительная часть вакцины Moderna поступит в РК во втором полугодии

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Поставки вакцины Moderna против COVID-19 в РК будет сложно обеспечить в первой половине этого года. Об этом 20 апреля сообщил исполняющий обязанности премьер-министра, вице-премьер по вопросам экономики Хон Нам Ги в ходе заслушивания отчётов глав правительственных учреждений в Национальном собрании. По его словам, значительная часть поставок будет осуществлена во второй половине года. В декабре прошлого года президент РК Мун Чжэ Ин договорился с генеральным директором Moderna Стефаном Банселом о поставках 40 млн доз вакцины. Было решено начать поставки со второго квартала этого года. Между тем, несмотря на возникновение некоторых перебоев с поставкой вакцины, цели правительства РК по вакцинации на первую половину года остались неизменными. Отмечается, что объёма вакцин, обеспеченного за счёт подписанных контрактов с производителями, достаточно для вакцинации 12 миллионов человек.