РК ужесточает контроль безопасности импортных морепродуктов

Photo : YONHAP News

Правительство РК решило ужесточить контроль за импортом морепродуктов на фоне растущей обеспокоенности по поводу намерений Японии сбросить радиоактивную воду с АЭС Фукусима в океан. 21 апреля в министерстве морского и рыбного хозяйства РК сообщили, что с 22 апреля по 12 мая будет осуществляться особый контроль по вопросу корректного указания места производства импортируемых морепродуктов. Министерство проверит в общей сложности 7.428 импортёров, дистрибьюторов и розничных торговцев, которые зарегистрированы в системе учёта импортируемых морепродуктов. К осуществлению проверок привлечены 730 госслужащих, включая сотрудников береговой охраны, а также 1.352 неправительственных специалиста. Лица, которые будут уличены в подделке маркировки продукции, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до 7 лет или штрафу до 100 млн вон (90 тыс. долларов).