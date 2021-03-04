Суд Сеула отклонил иск жертв сексуального рабства

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В среду Центральный окружной суд Сеула отклонил иск о возмещении ущерба, поданный в 2016 году 20 южнокорейскими жертвами сексуального рабства в японской армии во время Второй мировой войны и их семьями. Суд сослался на принцип суверенного иммунитета в международном праве, согласно которому страна имеет иммунитет к гражданскому иску или уголовному преследованию в иностранных судах. Также отмечается, что проблема жертв сексуального рабства в японской армии во время Второй мировой войны должна решаться не через суды, а в рамках внешнеполитических усилий РК и Японии. Суд также сослался на достигнутые 28 декабря 2015 года договорённости между двумя странами по урегулированию спора вокруг сексуального рабства. Данное решение сильно отличается от вердикта того же суда, вынесенного в январе. Согласно ему, Япония должна была выплатить компенсацию в размере 100 млн вон каждому из 12 истцов. Тогда подчёркивалось, что суверенный иммунитет не должен применяться к «систематическим преступлениям против человечности» и военным преступлениям.