Юн Ё Чжон претендует на «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана»

Photo : YONHAP News

Южнокорейская актриса Юн Ё Чжон является наиболее вероятным победителем премии «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Актриса удостоена целого ряда международных наград за роль в фильме «Минари». Об этом сообщается на сайте Gold Derby, который занимается составлением прогнозов в сфере развлечений. Указывается, что по состоянию на 20 апреля Юн Ё Чжон лидирует по итогам опросов экспертов, редакторов и фанатов в мире кино. За пять дней до 93-й церемонии вручения премии «Оскар» 74-летняя актриса набрала 4.504 голоса. На втором месте Мария Бакалова, снявшаяся в фильме «Борат 2», - 592 голоса. Гленн Клоуз, снявшаяся в фильме «Элегия Хиллбилли», заняла третье место. Фильм режиссёра Ли Исаака Чона о семье корейских иммигрантов в США номинирован ещё в пяти категориях - «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший актёр» и «Лучший композитор». Церемония вручения наград премии «Оскар» будет проходить в прямом эфире по каналу ABC 25 апреля.