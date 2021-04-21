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Политика

Администрация Кёнгидо предложит правительству расширить выбор вакцин

Write: 2021-04-21 14:36:59Update: 2021-04-21 14:39:20

Администрация Кёнгидо предложит правительству расширить выбор вакцин

Photo : YONHAP News

Администрация провинции Кёнгидо предложит правительству провести открытую проверку различных вакцин, включая российскую разработку, в целях обеспечения безопасности граждан РК. 21 апреля пресс-секретарь провинции Кёнгидо Ким Хон Гук заявил, что администрация Кёнгидо рассматривает возможность применения различных вакцин, включая российскую «Спутник V». В этот день под председательством губернатора Ли Чжэ Мёна состоялось совещание представителей профильных ведомств, на котором обсуждался данный вопрос. Ким Хон Гук подчеркнул позицию  администрации Кёнгидо о том, что правительство РК должно расширить выбор вакцин в целях обеспечения безопасности населения, проведя открытую проверку доступных вакцин, в том числе «Спутник V». Он указал на проблему отсутствия гибкости в вопросе выбора вакцин. 
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