Мун Чжэ Ин: Решение о помиловании двух экс-президентов требует согласия народа

Photo : YONHAP News

Помилование двух экс-президентов РК Пак Кын Хе и Ли Мён Бака, осуждённых за коррупцию, не возможно без общественного одобрения. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе состоявшейся в среду встречи с вновь избранными мэрами Сеула и Пусана О Сэ Хуном и Пак Хён Чжуном. Новый мэр Пусана попросил президента рассмотреть возможность амнистии в отношении заключенных экс-президентов. Он отметил их высокий статус и плачевное состояние, в котором они находятся сейчас. Мэр Сеула О Сэ Хун выразил своё согласие с этим предложением. Мун Чжэ Ин назвал нахождение под стражей двух бывших глав государства трагичным, отметив их преклонный возраст и ослабленное здоровье. Тем не менее, он сказал, что в вопросе об их помиловании нельзя обойтись без согласия народа, а решение должно приниматься в интересах укрепления народного единства.