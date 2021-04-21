В РК продолжается рост числа новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 21 апреля в стране зарегистрированы 735 новых случаев COVID-19. Это самый высокий показатель с 7 января, а рост числа заражённых связан с ростом числа групповых инфекций в общественных местах с наступлением тёплой погоды. Общее число заболевших с начала пандемии составило 116.661. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, общее число умерших – 1.808 человек. Коэффициент смертности 1,55%. С момента начала вакцинации против COVID-19 привиты 1.903.767 человек, или 3,41% населения страны. 60.622 человека получили две дозы вакцины. По состоянию на утро 22 апреля, зарегистрированы 12.732 случая осложнений после вакцинации, в том числе, 98,3% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 52 вакцинированных умерли, но медики исключают причинно-следственную связь смертельных исходов с действием вакцин. Общее количество освобождённых от карантина после полного выздоровления составило 106.459 человек, что на 582 человека больше, чем днём ранее. Проходят лечение 8.394 человека.