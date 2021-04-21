МАГАТЭ разделяет обеспокоенность ряда стран по поводу сброса воды с АЭС Фукусима

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что разделяет обеспокоенность стран, соседствующих с Японией, по поводу планов Токио сбросить в океан загрязнённую воду с аварийной АЭС Фукусима. Такую позицию он выразил в интервью KBS, сообщив, что в ближайшее время будет сформирована международная группа экспертов, которая займётся мониторингом процесса сброса воды с АЭС. Она будет работать независимо от правительства Японии. При этом Гросси подчеркнул, что роль экспертной группы заключается не в оценке состояния сбрасываемой воды, а в проверке соответствия процедуры её сброса международным стандартам и в информировании общественности. Он также отметил важность участия южнокорейских экспертов в работе группы.