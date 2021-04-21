В РК будет расширена железнодорожная сеть

К 2030 году в расширение железнодорожной сети на территории РК будут инвестированы 114 трлн 700 млрд вон (102 млрд 700 млн долларов). Об этом сообщили 22 апреля в министерстве сухопутных территорий и транспорта, представив четвёртый общенациональный план развития железнодорожного транспорта. За 10 лет будут построены 863 км путей, чтобы затраты времени на поездку между двумя любыми пунктами на территории страны не превышали трёх часов. Для этого предстоит существенно увеличить пропускную способность железных дорог. Одна из основных целей плана - создание сети железных дорог в крупных городах, чтобы уменьшить пробки на автодорогах, особенно в столичном регионе, и улучшить транспортное сообщение с городами-спутниками. Так, в западной части столичного региона будет построена скоростная железная дорога GTX-D, которая соединит города Кимпхо и Пучхон провинции Кёнгидо. Она позволит сократить время в пути между двумя городами с нынешних 69 до 15 минут. Железная дорога из центра Сеула до аэропорта Инчхон станет скоростной.