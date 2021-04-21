Пандемия COVID-19 сильно сказалась на уровне занятости женщин

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Пандемия COVID-19 сильно сказалась на занятости населения РК. Особенно это коснулось женщин. По данным Корейского института развития (KDI), с марта прошлого года количество работающих женщин в возрасте от 25 до 54 лет уменьшилось на 540 тыс. человек. Это на 65% больше показателя мужчин, который составил 320 тыс. человек. Одну из причин такого дисбаланса специалисты института усматривают в специфике отраслей. Так, например, наибольший удар от распространения COVID-19 пришёлся на сферу услуг, в которой занято большое количество женщин. Кроме того, в значительной мере сказалось ухудшение условий воспитания детей. Поскольку из-за COVID-19 работа детских дошкольных учреждений была приостановлена, а школьные занятия частично переведены на удалённый режим, бремя ухода за детьми во многом легло на замужних женщин. Вероятность прекращения экономической деятельности для замужних женщин оказалась на 2% выше, чем до коронавируса. Это значительно выше аналогичного показателя среди женатых мужчин, который не превышает 0,5%. В институте подчеркнули, что раннее прерывание карьеры среди женщин может привести к снижению человеческого капитала.