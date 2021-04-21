Пхеньян работает над оружием, способным поразить ПРО США

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Есть все основания полагать, что Северная Корея работает над созданием оружия, которое может нанести ущерб противоракетной обороне США, развёрнутой в Азиатско-Тихоокеанском регионе, или даже уничтожить её. Об этом говорится в отчёте Исследовательской службы Конгресса США, опубликованном 16 апреля. В нём отмечается, что усилия Севера по разработке мощного оружия могут быть больше, чем просто политическое заявление. Северная Корея заявила, что провела 25 марта испытания новых тактических управляемых ракет. По некоторым данным, были запущены ракеты KN-23, которые используют твёрдое топливо и могут поразить любое место на Корейском полуострове с помощью обычного или ядерного заряда. Ракеты данного типа и их варианты обладают характеристиками, из-за которых их «трудно перехватить в полёте»,- говорится в отчёте. В нём также подчёркивается, что «прогресс в создании баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) предполагает попытку противодействовать наземной противоракетной обороне THAAD путём нанесения ударов с позиций за пределами поля зрения радара».