Жертвы сексуального рабства не довольны решением суда

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Ли Ён Су, одна из жертв сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны, выразила негодование в связи с решением Центрального окружного суда Сеула. 21 апреля суд отклонил иск о возмещении ущерба, поданный в 2016 году 20 южнокорейскими жертвами сексуального рабства и их семьями. В ходе разбирательства истцы подчёркивали, что для них этот судебный процесс – последний способ восстановить человеческое достоинство. Суд отметил наличие различных механизмов защиты прав жертв сексуального рабства, которые могут использоваться вместо судебных разбирательств, приведя в качестве примера договорённость между РК и Японией от 28 декабря 2015 года. Было отмечено, что 99 из 240 официально подтверждённых жертв получили помощь из фонда в 1 млрд иен (9 млн долларов), созданного за счёт средств японского правительства. Также суд отметил, что 9 из 16 человек, подавших иск, уже получили помощь в размере 660 млн вон (592 тыс. долларов). Суд также выразил несогласие с тем, что вышеуказанное соглашение противоречит воле самих жертв, поскольку многие из них получили деньги. В январе 2018 года президент РК Мун Чжэ Ин публично принёс извинения от лица правительства, заявив, что соглашение 2015 года не полностью отражает волю жертв сексуального рабства.