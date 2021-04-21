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Половина граждан РК считают меры наказания за жестокое обращение с животными недостаточными

Write: 2021-04-22 13:41:57Update: 2021-04-22 13:44:46

Половина граждан РК считают меры наказания за жестокое обращение с животными недостаточными

5 из 10 граждан РК считают существующие меры наказания за жестокое обращение с животными недостаточными. На это указывают результаты опроса, проводившегося в 2020 году министерством продовольствия, сельского, лесного хозяйства РК среди 5 тыс. человек. 48,4% респондентов назвали слабым наказание за жестокое обращение с животными. 40,6% сочли его обычным, и лишь 11% посчитали наказание суровым. Абсолютное большинство, 96,3% респондентов выразили согласие с необходимостью наказания за «физическое насилие над животными». 86,7% респондентов согласились с необходимостью введения обязательного обучения для владельцев домашних животных. Это на 11,9% больше, чем в предыдущем году. Ежемесячные расходы на содержание домашнего животного в среднем составили примерно 100 долларов. 
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